Dai sorrisi di Travis Scott alla dolcezza di Stormi: Kylie Jenner conferma la gravidanza con un video emozionante

Ad anticipare la notizia erano stati i siti di informazione gossippara di tutto il mondo. Ora a confermare è la stessa diretta interessata. Kylie Jenner aspetta un bambino. Il secondo da Travis Scott. È un video a lanciare il lieto evento: un emozionante montaggio che ripercorre i momenti della scoperta, le prime ecografie, l’annuncio a mamma Kris e la gioia della sister-to-be Stormi, la bimba che la coppia ha avuto l’1 febbraio 2018.

Mostra, poi, il pancino l’imprenditrice, di solito sempre super riservata per quello che riguarda la sua vita privata. Anche durante la prima gravidanza aveva scelto la linea del silenzio, salvo poi svelare tutto alla fine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Tornano i grandi sorrisi di Travis e rimane la dolcezza di Stormi, già pronta a seguire passo passo la mamma in questa nuova avventura. E sembra essere tornato definitivamente il sereno nella coppia che nel 2019 ha attraversato una profonda crisi e una separazione, per poi ritrovarsi come se il tempo non fosse mai passato. Ora allargano la famiglia Travis e Kylie e confermano tutto. Sono tornati come si auguravano i fan più uniti che mai.

