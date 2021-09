GF Vip 6, Valentina Nulli Augusti sull’ingresso di Tommaso Eletti: “Prima o poi…”

Sta facendo discutere l’ingresso di Tommaso Eletti nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Il 21enne si è fatto conoscere mesi fa a Temptation Island 2021, quando era entrato in coppia con la sua (ora ex) fidanzata Valentina Nulli Augusti, di quasi 20 anni più grande.

Tommaso Eletti al GF Vip 6: è polemica

Nel corso della sua partecipazione a Temptation Island, Tommaso aveva fatto discutere per il suo comportamento nei confronti di Valentina, atteggiamenti giudicati sessisti e manipolatori. Inoltre, l’influencer Guendalina Tavassi lo aveva riconosciuto come uno dei suoi heater: “Mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente”.

Tra i (tanti) detrattori di Tommaso Eletti anche Selvaggia Lucarelli, che critica duramente la scelta di “premiare” con un programma tv e con l’appellativo di “vip” un ragazzo che “fa e dice cose profondamente sbagliate e pericolose in una relazione e nel suo rapporto con una donna, cose che sono spesso il germe di sofferenze e perfino di drammi”.

Ma cosa ne pensa Valentina Nulli Augusti dell’ingresso al Grande Fratello Vip 6 del suo ex Tommaso?

L’ex fidanzata del concorrente ha risposto alla domanda di un follower a riguardo: “Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso…”