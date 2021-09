11 settembre 2001, quando la Melevisione fu interrotta e il mondo si fermò

“Interrompiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3″. Era l’11 settembre del 2001. Milioni di bambini italiani erano davanti allo schermo della tv per guardare come ogni pomeriggio la Melevisione su Rai 3. Poi il volto di Peppi Franzelin sostituì quello di Tonio Cartonio, e il mondo non fu più lo stesso.

La mattina dell’11 settembre 2001, in Italia era primo pomeriggio, un aereo civile si schiantò sulla Torre Nord del World Trade Center a New York. Le televisioni di tutto il mondo stavano interrompendo la programmazione per dare dare la notizia e mostrare le immagini del grattacielo in fiamme. Inaspettato e crudele quanto accadde dopo: davanti agli occhi del mondo, un secondo aereo colpì la Torre Sud.

Nessuno ha dimenticato cosa stava facendo quel giorno. Anche quei bambini, oggi adulti, che l’11 settembre del 2001 volavano con la fantasia nel magico mondo del Fantabosco.