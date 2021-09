Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli: “Un sogno che si realizza”

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza il 17 settembre su Rai 1.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Carlo Conti ha ceduto la parola ai concorrenti, pronti a imbarcarsi in questa nuova avventura.

Tra questi anche Pierpaolo Pretelli.

Emozionato, il cantante ha espresso i suoi ringraziamenti verso Conti e gli autori, che gli hanno dato la possibilità di partecipare.

“Dall’ascensore di casa mia all’ascensore di Tale e Quale è stato un grande glow up. Un sogno che si realizza, perché io da sempre sono un fan di Tale e Quale. Conosco tutti gli artisti che hanno partecipato. Ringrazio Carlo e gli autori tutti. Quindi non svegliatemi, vado a continuare il mio sogno”.