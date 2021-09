Amici 21, ANTICIPAZIONI prima puntata: Giulia Stabile apre la nuova edizione

Ci sono anche alcuni allievi della passata edizione nella prima puntata di Amici 21. Il talent di Maria De Filippi tornerà con l’appuntamento pomeridiano domenica 18 settembre con una classe tutta nuova.

Ad aprire le danze Giulia Stabile, che entra in studio alzando la coppa della vittoria: quest’anno farà parte dei professionisti del corpo di ballo.

Erano presenti in studio Aka 7even, Deddy e Alessandro. Atteso nella prossima puntata Sangiovanni.

Gli ospiti speciali, tra gli altri, erano Roberto Baggio, Gerry Scotti, Raul Bova, Tommaso Paradiso.

Sono 17 i banchi da assegnare. Tra i nuovi alunni anche il rapper Luca D’Alessio, in arte LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Anche quest’anno i ragazzi vivranno insieme.

🔴 Lui è Mirko, un ballerino contemporaneo, ed ha un caso particolare: per adesso è un allievo UFFICIALE ma se tra un mese non migliorerà la Celentano lo manderà via 🔴#Amici21 pic.twitter.com/N2HmenH7Xe