VIDEO| Allegri furioso con i suoi giocatori: “Vogliono giocare nella Juve? Porca tr***”

Due pareggi e due sconfitte, nessuna vittoria. Non è certo un momento felice per la Juventus di Massimiliano Allegri. L’allenatore dei 6 scudetti di fila dal 2014-2015 al 2017-2018 è tornato quest’anno a sedersi sulla panchina bianconera, ma i risultati stentano ad arrivare, almeno in campionato in cui la squadra più titolata d’Italia si trova in fondo alla classifica. Periodo negativo confermato dal pareggio casalingo contro il Milan nell’ultimo turno. Risultato arrivato dopo l’iniziale vantaggio firmato da Morata, poi raggiunti da un colpo di testa del rossonero Rebic. Prestazione evidentemente poco gradita ad Allegri che a fine gara rientrando negli spogliatoi si lascia andare a uno sfogo che non lascia spazio all’immaginazione.

