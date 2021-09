Sono alla 10ª pillola ed ho una continua nausea. Sono a rischio?…

Esperti, come Vi avevo detto, l’11/09 al pomeriggio ebbi un rapporto con coito interrotto ed eiaculazione esterna; alla sera presi la 1ª pillola dopo la settimana di sospensione e da quello che ricordo non mi sembra di essere andata in bagno dopo averla presa se non al mattino seguente. Ora sono alla 10ª pillola ed ho una continua nausea. Possibile che quel rapporto sia stato a rischio? E se fossi andata in bagno (con una sola scarica) dopo 2h sarebbe a rischio?Aspetto una Vostra risposta a tutte le mie domande. Grazie

Cara Momo,

da come racconti sembrerebbe che l’assunzione della pillola anticoncezionale sia stata regolare e altresì la posologia, pertanto, avendo rispettato le indicazioni circa l’assunzione dovresti godere dell’effetto contraccettivo della stessa. Il rapporto difficilmente lo si può collocare a rischio in quanto l’eiaculazione è stata esterna e non vi è stato alcun contatto interno. La nausea potrebbe essere correlata allo stato di tensione e di stress che stai vivendo. Dal momento che sembri nutrire forti dubbi, come ti consigliavamo anche in un’email precedente, potresti rivolgerti al tuo ginecologo che, conoscendo il tuo quadro e la pregressa condizione di salute, saprà accogliere le tue perplessità anche rispetto alla nausea.

