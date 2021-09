Giulia Salemi vs la Fazenda: “Parliamo di stupro? Non stanno tutelando Dayane Mello”

Sul web cominciano a circolare video e fermi immagine delle molestie. La presunta violenza di Nego do Borel ai danni di Dayane Mello durante il reality brasiliano La Fazenda continua a tenere banco. Diffusi contenuti che immortalerebbero i tentativi di approccio fisico, respinti a fatica dalla modella.

E c’è chi addirittura chi vedrebbe in quelle riprese la prova di uno stupro. Sul tema è intervenuta l’amica di Dayane, Giulia Salemi, che ha alzato i toni:

Per favore chi gestisce questo profilo fate qualcosa!!! Siamo arrivati a parlare di stupro?! non stanno tutelando Dayane in quel programma e siamo tutti preoccupati per lei! Perché poi quel pervertito non è ancora uscito? Aiutate Dayane contattate la produzione !!

@daymelloreal per favore chi gestisce questo profilo fate qualcosa!!! Siamo arrivati a parlare di stupro?!

— Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) September 25, 2021

Una possibile soluzione sarebbe potuta arrivare dal televoto che tuttavia ha incredibilmente salvato il cantante con il 47,41% dei voti.

Mi viene da piangere come cazzo si fa a insinuare che Dayane sia consenziente se gli chiede espressamente di fermarsi più volte perché ha una figlia ed è ubriaca? Stiamo assistendo a uno stupro in tv e nessuno interviene,è agghiacciante



ESTUPRO NA FAZENDA pic.twitter.com/yhS1nHYP3t — 𝘴 𝘢 𝘳 𝘢 ; (@lladyshelby) September 25, 2021