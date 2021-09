Il Cts risponde agli artisti: aumenta la capienza in stadi, cinema e teatri

C’è il sì del Comitato tecnico scientifico. La capienza massima negli stadi, nei cinema e nei teatri sarà aumentata. In zona bianca “il Cts ritiene possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all’aperto e all’80% al chiuso”.

Le capienze nel dettaglio

Negli stadi la capienza sarà aumentata fino al 75%, per le manifestazioni sportive al chiuso ci si ferma, invece, al 50%. Per assistere a spettacoli ed eventi culturali, in ogni caso, sarà obbligatorio il possesso del Green Pass e l’utilizzo di mascherine in tutte le fasi dello spettacolo scelto.

Il Cts, inoltre, raccomanda che: la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone. Infine, il comitato richiede la massima attenzione alla qualità degli impianti di aerazione e la vigilanza sul rispetto delle indicazioni.

Cosa cambia nei musei