Free Guy debutta su Disney+, ecco perché dovreste vederlo

Non è un buon giorno ma un grande giorno – come direbbe Guy – perché oggi su Disney+ (all’interno di Star) arriva la commedia d’azione targata Twentieth Century Studios, Free Guy – Eroe per Gioco. Il film racconta di un impiegato in banca, interpretato da Reynolds, che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world. Così decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salva il suo mondo a modo proprio, prima che sia troppo tardi. Nel cast della pellicola – diretta da Shawn Levy da un soggetto di Matt Lieberman e una sceneggiatura di Lieberman e Zak Penn – anche Jodie Comer, la star di ‘Stranger Things’ Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi (regista di ‘Jojo Rabbit‘, ‘Thor: Ragnarok‘ e ‘Thor: Love and Thunder‘ in uscita nel 2022).

FREE GUY, ECCO PERCHÉ DOVRESTE VEDERLO

Questo film è quello di cui abbiamo bisogno ora e per sempre. Ha una sceneggiatura così brillante capace di far ridere (a crepapelle) e far riflettere nello stesso momento. Tra realtà e illusione, tra fisicità e umorismo, Ryan Reynolds con il suo inconfondibile e attraente carisma e presenza scenica ci mostra come si diventa artefici del proprio destino, come si riscrive con coraggio la propria esistenza e, soprattutto “il film è un omaggio alla speranza e alla necessità di mantenere un po’ di innocenza in un mondo molto cinico”, ha detto Shawn Levy. “‘Free Guy’ è come un antidoto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi”, ha aggiunto.

Leggi anche: Free Guy, Ryan Reynolds eroe puro in un mondo troppo cinico

FREE GUY, IL TRAILER