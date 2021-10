Trovato morto in albergo il figlio di Maurizio Zamparini: aveva solo 23 anni

È stato trovato senza vita in una stanza d’albergo a Londra. Tragica notizia per Maurizio Zamparini, vulcanico ex presidente del Palermo calcio e protagonista degli anni d’oro della squadra rosanero. Il figlio Armando è deceduto a soli 23 anni per circostanze ancora da chiarire. Il ragazzo era nel Regno Unito per studiare. Giovedì mattina la terribile scoperta: il secondogenito dell’80enne imprenditore non c’è più. In una nota l’attuale dirigenza della squadra siciliana ha manifestato cordoglio e vicinanza.

Condoglianze per Armando Zamparinihttps://t.co/uhJi8nYgx6 — Palermo F.C. (@Palermofficial) October 1, 2021