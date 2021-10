“Blu celeste” di Blanco è per la terza settimana consecutiva il disco più venduto

“Blu celeste”, il primo album ufficiale di Blanco domina la classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti in Italia per la terza settimana consecutiva. Il progetto, pubblicato venerdì 10 settembre per Island Records / Universal Music Italia, resta stabile alla numero uno.

Un successo grandissimo quello dell’artista che, in questo pochissimo tempo, ha collezionato oltre 200 milioni di stream sulle piattaforme digitali e 120 milioni di view su YouTube. Sono cinque, poi, i brani di Blanco stabili nella top 10 della classifica dei singoli più venduti della settimana.

“Blu celeste”, non a caso, ha ottenuto anche la certificazione disco di platino a sole due settimane dalla sua uscita. Parlando sempre di numeri, in meno di un anno, Blanco può dire di avere in bacheca 15 dischi di platino totali e un disco d’oro. Il musicista è, inoltre, il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 17 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.

LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE DI “BLU CELESTE”