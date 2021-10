sangiovanni e Giulia come Khaby Lame: il VIDEO è virale

Solari, talentuosi, irresistibili e speciali. sangiovanni e Giulia Stabile hanno fatto impazzire milioni di persone nel corso di Amici 20, e continuano a farlo anche fuori dal programma.

Amatissimi e seguitissimi, i due talenti hanno iniziato la loro carriera dopo il talent, fatta di lavoro, soddisfazioni e fatica. Ma non mancano anche momenti di svago e divertimento di coppia.

Come qualche giorno fa, quando hanno voluto fare un omaggio al re dei social, Khaby Lame.

In un video pubblicato sull’account TikTok di sangovanni, il cantante e Giulia sono stati protagonisti di un siparietto… da applauso!

In sottofondo immancabile la nuova hit di Sangio ‘raggi gamma’.