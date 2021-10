Adele ufficializza l’uscita di nuovo materiale. Esce ad ottobre “Easy on me”

Gli indizi non sono più indizi. Ora c’è la conferma. Adele sta per tornare. A dirlo è la stessa cantautrice che sui social pubblica un mini teaser di quello che dovrebbe essere il singolo di apripista. Pochi secondi che mandano in delirio i fan che la aspettano dal 2015. Si intitola “Easy on me” il brano e – da quello che possiamo ascoltare – dovrebbe trattarsi di una ballad. Per scoprilo dovremo aspettare il 15 ottobre.

Nella giornata di ieri, in qualche modo, Adele aveva stuzzicato i suoi seguaci cambiando la foto di profilo su tutti i suoi canali social. Un alert della notizia che sarebbe arrivata oggi.

Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Da giorni si rincorrono le voci di un imminente ritorno dell’artista britannica sulla scena, complici manifesti sparsi in tutto il mondo e riportanti il numero 30. Cifra che, anche per merito dei teaser della stessa Adele, si dice possa essere il titolo del prossimo disco dell’artista. E sempre secondo i rumors, dovrebbe arrivare il 19 novembre. Per averne certezza bisognerà aspettare, al momento i fan si godono la gioia dell’attesa del primo singolo.