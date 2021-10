sangiovanni a Say Waaad?: “Entro il 2021 uscirà la mia compilation”

“Una specie di arcobaleno. Sono delle cose che non si sono mai viste di me. dei pezzi che parlano di emozioni che non ho mai espresso e che avevo bisogno di esprimere”. Così sangiovanni ha presentato il suo prossimo progetto musicale in uscita entro il 2021. Ospite a Radio Deejay della nuova puntata di Say Waaad?, il cantante ha confermato le voci che circolavano da tempo su un suo nuovo disco, dopo i record infranti con l’omonimo EP di debutto.

“Chiamiamola compilation, chiamiamola playlist. Ho il titolo già in mente”.

Nel corso dell’intervista, sangiovanni ha parlato della sua nuova hit raggi gamma, e di quello che significa per lui davvero il brano.

“Una canzone super giocosa e super divertente, ma in realtà sotto c’è un messaggio molto più profondo: per una persona che amo, per l’umanità, per stare uniti farei qualsiasi cosa. Anche fermare i raggi gamma. Si rifa anche al periodo che viviamo, siamo sempre più distanti. Abbiamo vissuto un periodo in cui non ci siamo, visti, toccati abbracciati. Parla di quello. Del tornare a stare vicini”.

L’intervista a partire dal minutaggio 1.10.20.