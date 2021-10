Giulia Salemi torna in tv con un nuovo programma

Buone notizie per i fan dei Prelemi. Mentre Pierpaolo Pretelli prosegue la sua avventura come concorrente di Tale e Quale Show, Giulia Salemi si prepara a tornare in tv con un nuovo programma.

A dare lo scoop è Gabriele Parpiglia, che nelle “Chicche di Gossip” di Casa Chi ha svelato che la modella sarà una delle protagoniste di “Ritorno a scuola”, il nuovo reality di Italia 1 condotto da Nicola Savino, dove alcuni concorrenti famosi dovranno ripetere gli esami di quinta elementare.

Insieme a Giulia, in studio anche Benedetta Mazza, Eleonora Pedron, Paola Caruso.

I Vip che non supereranno l’esame saranno bocciati, e quindi eliminati dal programma.

