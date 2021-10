Mai più in ritardo con la sveglia di Squid Game

Hai problemi ad alzarti la mattina? Una sveglia normale non è abbastanza per tirarti giù dal letto?

Questa potrebbe essere la soluzione che fa per te.

Con la sveglia di Squid Game la parola ritardo non farà più parte del tuo vocabolario!

L’idea è nata dai digital designer Gaspar e Benja Marambio, che hanno riprodotto la bambola animatronica apparsa nel primo gioco della popolare serie Netflix.

L’inquietante canzoncina coreana è il suono della sveglia: se non ti alzi in tempo, la bambolina ti punirà!

La sveglia di Squid Game al momento non è disponibile per l’acquisto. Quanto mostrato nella clip è solo un concept 3D incorporato digitalmente nel video.

Tuttavia, sembra che qualche azienda ne abbia iniziato la produzione…