Ed Sheeran “spoilera” il suo nuovo disco. Online l’anteprima dei brani di “=”

Manca ormai meno di una settimana all’uscita del nuovo disco di Ed Sheeran, “Equals” (“=”), ma l’hype è alle stelle più che mai. Il progetto, anticipato dai singoli “Bad Habits”, “Visiting Hours” e “Shivers”, è disponibile su tutte le piattaforme dal 29 ottobre. Per superare questi ultimi giorni di attesa, lo stesso cantautore regala ai fan qualche spoiler dell’album e lo fa pubblicando delle brevi anteprime su YouTube. Quindici secondi di ciascuno pezzo della tracklist per fornire un’idea precisa di quello che dovremo aspettarci.

La presentazione

In tutto sono 14 gli inediti che il cantautore britannico ha inserito in una tracklist che si prospetta succosa. Ed è lui stesso a invitare tutti a dare almeno un ascolto. Chi non ama gli spoiler potrebbe pentirsi di non aver ascoltato l’artista!

I brani

Ecco la playlist con tutti i pezzi in versione Shorts.

LEGGI ANCHE: Ed Sheeran sfoggia il suo italiano a Che tempo che fa e promette i concerti nel nostro Paese