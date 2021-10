Tokyo, Mako rinuncia al suo titolo di principessa per sposare un avvocato

È una favola al contrario quella che vede protagonista la principessa Mako. O dovremmo dire ormai ex. La prima nipote dell’Imperatore del Giappone Akihito e figlia dei principi Akishino si è sposata a Tokyo con il fidanzato Kei Komuro. Lui avvocato, cittadino borghese e per questo non esattamente l’uomo che la famiglia reale avrebbe desiderato per la propria figlia.

Anticonformista e indipendente, Mako ha così fatto la storia della casa giapponese rinunciando ad ogni titolo reale e alla sua vita nella monarchia.

🔵Giappone La Pricipessa #Mako si è sposata con il fidanzato Kei #Komuro, perdendo così il suo status reale. Lui era il suo compagno di università, senza titoli aristocratici, per questo l’unione ha diviso il Paese. Questa mattina Mako ha lasciato la casa imperiale pic.twitter.com/mnUKGdz4cA — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 26, 2021

E, anche per questo, non erano mancate le polemiche. Il matrimonio, infatti, si sarebbe dovuto celebrare già nel 2018, un anno dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale. Poi numerosi i rinvii, qualche problema finanziario nella famiglia dello sposo e l’arrivo di una pandemia globale. Ora il sì è avvenuto e ha cambiato la vita dell’erede al trono.

Mako cambia vita

L’ex principessa si trasferirà negli Stati Uniti, a New York, con il marito. I due, entrambi 30enni, si sono sposati in Comune e al momento – in attesa di partire nelle prossime settimane – sono andati a vivere in un condominio in centro città.

Una scelta precisa quella di non celebrare in pompa magna quella degli sposi: per anni Mako ha sofferto di stress post-traumatico in conseguenza ai commenti e alle critiche ricevute sui social. Nel giorno tanto atteso, la ragazza ha, così, deciso di mantenere un basso profilo evitando anche la conferenza stampa inizialmente prevista dopo il sì.

I neo sposi hanno preferito fare una breve presentazione, per poi distribuire risposte scritte a cinque domande inviate in anticipo dalla stampa locale.