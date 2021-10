Il Collegio 6, Maria Sofia su Instagram: “Normalizziamo il mostrare il corpo”

La maggior parte delle persone l’ha conosciuta nella nuova edizione del Collegio, ma Maria Sofia Federico ha all’attivo un account Instagram seguito da oltre 70mila persone.

La 16enne, tra i personaggi più carismatici del reality show di Rai 2, è diventata popolare per le sue campagne attiviste, dove affronta vari tematiche sociali, dalla lotta la bullismo al body positive.

E proprio della consapevolezza del proprio corpo parla il nuovo post pubblicato da Maria Sofia, che per la prima ha condiviso una serie di immagini personali, non relative (apparentemente) all’attivismo.

In realtà, anche in questo caso, hanno uno scopo ben preciso: sensibilizzare sulla normalizzazione del mostrare il proprio corpo.

“LA PERCEZIONE di un corpo scoperto, se non è sostenuta da un’iniziativa di sensibilizzazione, RICHIAMA IMMEDIATAMENTE al pensiero un* ragazz* che ‘prima della sua intelligenza mette quello perché non ha null’altro da mostrare’ QUANDO ESSA SERVE PROPRIO A DIFENDERLO”, scrive Maria Sofia su Instagram. “Ed è questo il processo inconscio da cui ho intenzione di far disincantare le persone. La visione di un corpo ci STRANISCE, E ciò deve cambiare”.

E aggiunge “NORMALIZZIAMO il mostrare il corpo solo per il gusto di farlo, Cambiamo le nostre idee e i nostri occhi per non doverci più giustificare ed esistere quindi in Libertà”.