Amici 21, ‘Tra silenzi’ è il nuovo inedito di Alex

Dopo ‘Sogni al cielo’, disponibile su tutte le piattaforme digitali, Alex ha cantato ad Amici 21 il suo nuovo inedito, ‘Tra silenzi’.

Il brano è stato interpretato dal giovane cantautore nel daytime del 2 novembre, ma ha già riscosso un successo clamoroso tra il pubblico del talent.

Tra silenzi – TESTO

Ho lasciato accesa la tv

così sento i suoni nel silenzio

fuori nuvole piangono a testa in giù

forse è tempo che le ascolti un po’ di più

Soffia via la polvere sopra di me

si espande contro la luce

dividendosi come se fosse sola al mondo

senza il bisogno di nient’altro

Tra silenzi

guardo un quadro che man mano cade a pezzi

con due anime sorridenti sembra un pazzo

in una lunga lunga fila di diversi

giudicati da tutti quanti e da se stessi

ma toccano la vita con i gesti

che ha nascosto nella foglia dei suoi testi

Tra silenzi

tocchiamo la vita con pochi gesti