GF Vip 6, è scontro tra Manuel e Lulu: “Lasciami in pace”

Rapporto ormai incrinato quello tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassié. Dopo aver chiuso la loro storia con la possibilità di vedersi alla fine del Grande Fratello Vip 6, la situazione sembra essere peggiorata.

Da un lato, il nuotatore vuole riprendersi i suoi spazi nella casa, dall’altro la Princess che vorrebbe più rapporto anche se la loro relazione è finita.

Il risultato è una grande incomprensione, sfociata in uno scontro che ha spinto Manuel ad allontanare Lulu bruscamente.

Ma la situazione è anche peggiorata poco dopo, con uno sfogo di Manuel che non lascia spazi al riappacificamento.

No ragazzi io non ci sto credendo. Questa ha bisogno di aiuto. #gfvip pic.twitter.com/wWInbWmXU4

E’ finita così? Ovviamente no. Lo scontro è proseguito ancora…

NO CAPTION NEEDED #gfvip pic.twitter.com/d7c8Pxwlf6

‘Vattene, sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei e questa è la dimostrazione che io non posso avere una donna del genere al mio fianco’

‘Ti prego mi devi ascoltare io non voglio che finisce così male’



Si sta veramente superando ogni limite. STOP #gfvip pic.twitter.com/LHLM824zO1