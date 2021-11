Da Ed Sheeran ai Maneskin: stasera va in scena la musica con gli MTV EMAs

Sarà una celebrazione globale della musica quella che stasera andrà in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria in occasione degli MTV EMAs. L’evento sarà presentato da Saweetie, rapper e imprenditrice che, oltre ad essere candidata nella categoria ‘Best New’, si esibirà anche con le sue hit “Best Friend” e “Back To The Streets”.

MTV EMAs, le nomination

A salire sul palco saranno: Ed Sheeran, Imagine Dragons con J.I.D, YUNGBLUD, Maluma, Måneskin, Griff, Serotonin e Kim Petras.

A guidare le nomination della serata, con 8 candidature, è Justin Bieber. Seguono con 6 nomination Doja Cat e Lil Nas X. Cinque le candidature per Ed Sheeran, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI. Le nomination degli artisti citati includono anche il “Best Local Act” per ciascuno dei rispettivi paesi d’origine: per il “Best Italian Act” in nomination Aka7even, Caparezza, Madame, Rkomi e Måneskin nominati anche per le categorie “Best Rock” e “Best Group”.

Sul palco degli MTV EMAs 2021 a consegnare i premi saliranno: la pop star Rita Ora, la super modella Winnie Harlow, il produttore e musicista Ryan Tedder dei OneRepublic, la superstar del WWE Drew McIntyre, il cantautore e attore internazionale Olly Alexander (Years & Years), il DJ e produttore Joel Corry e la star e cantante brasiliana Manu Gavassi.

Come vedere gli MTV EMAs in Italia

L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show e andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky). Su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW) andrà in onda solo il Live Show, sempre in diretta. Mentre su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre, 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD) e Spike (canale 49 del digitale terrestre, 26 di Tivùsat e 169 di Sky) sarà in onda dalle 23.20.