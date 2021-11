Grande Fratello Vip, Lulù: “I sentimenti per Manuel non spariscono”

Non sono stati giorni facili per Lulù Salassiè e Manuel Bortuzzo ma “I sentimenti non spariscono”. A dirlo è la principessa che, durante la 19esima puntata del Grande Fratello Vip, non ha nascosto ad Alfonso Signorini lo stato della sua relazione con il nuotatore. “Non mi è possibile cancellarli– dice la concorrente rispondendo alla domanda diretta del conduttore- ma sto rispettando quello che lui vuole”.

Sono stati sotto gli occhi di tutti i litigi di coppia che hanno minato la stabilità che i due avevano raggiunto all’interno della casa. La convivenza sembra ora aver raggiunto uno stallo e non sarà facile tornare alla serenità di prima. Lulù, però, ha scritto una lettera che il ragazzo sembra aver apprezzato. “Mi ha fatto capire che in questi giorni ha pensato al suo comportamento- dice Manuel- mi ha chiesto scusa e mi ha chiesto di avere un rapporto rispettoso per entrambi, rispettando i miei spazi”.