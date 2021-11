Marracash ed Elodie raccontano la fine della loro storia nel video di “Crazy love”

Vicini anche dopo la rottura. Marracash ed Elodie si ritrovano anche dopo la fine della storia d’amore che li ha legati dal loro incontro per le lavorazioni della canzone “Margarita“. I due oggi sono insieme nel video di “Crazy love”, l’inedito del rapper contenuto nel suo nuovo album, “Noi, loro, gli altri”.

Ed è lo stesso rapper a spiegare la presenza dell’ex, dalle pagine del Corriere della sera. “Mettiamo in scena la fine nostro rapporto– dice il 42enne- e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video“.

La fine dell’amore

Marracash, poi, parla per la prima volta anche della separazione e non si nasconde: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine”.

