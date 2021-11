Buongiorno,

più che altro mi tormenta un dubbio. Siccome ho un padre che non mi fa mancare nulla materialmente ma a livello affettivo non è proprio un modello da seguire non vorrei che questa cosa potrebbe ad esempio influire sulla scelta di una futura ragazza, che magari è il clone di mio padre. Io in mio padre non mi riconosco molto e tendo a voler trovare una ragazza come mia madre o quantomeno diversa da mio padre. Penso sempre che è l’inconscio che ci fa scegliere l’amore, la persona dalla quale siamo attratti infatti si dice che al cuor non si comanda.

Aspetto una vostra risposta.

Anonimo

Caro Anonimo,

come ti dicevamo, è più facile interiorizzare parti del modello paterno, perchè fanno parte dell’asse maschile a cui appartieni, ma cercare nel partner femminile, nel tuo caso, parti del modello materno.

Ovviamente non è sempre o completamente così, però il fatto di esserne consapevole, quindi di averlo ben presente, può aiutarti a fare delle riflessioni sulle tue scelte e sui tuoi comportamenti.

Un caro saluto!