Amici 21, il fidanzato di Sissi: “Mi ha lasciato per telefono”

Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, ha stupito il pubblico e i professori di Amici 21 con la sua voce tanto da essere contesa da tutti e tre gli insegnanti: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La ragazza ha scelto di lavorare con la Cuccarini. A poche settimane dal suo ingresso con il brano Come Come, l’attenzione non è solo sul talento di Sissi ma anche sulla sua vita privata.

Nelle ultime ore è diventata virale una storia del suo ormai ex fidanzato:

“Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei. Nel rispetto della mia stabilità mentale. Le parole sono solo parole quando chi le dice non le sa usare. Io le peso. Io le penso. Non le spreco. Ci lavoro e non ci voglio giocare“, ha scritto il ragazzo.