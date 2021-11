Marracash, il nuovo album in vetta alle classifiche

Il King del Rap non sbaglia un colpo. Il nuovo album di Marracash ‘Noi, loro, gli altri’ (Island/Universal Music) entra direttamente alla #1 delle classifiche FIMI Top Album e Top Singoli, con 12 brani nelle prime 12 posizioni (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia). Inoltre, a una settimana dall’uscita 13 sui 14 brani dell’album sono nei primi 20 posti della Top 50 Italia di Spotify.

Leggi anche: “Noi, loro, gli altri”, tutti i feat e i riferimenti nascosti nel nuovo disco di Marracash

La classifica dei primi dieci album più venduti secondo Fimi/ Ffk:

1) NOI, LORO, GLI ALTRI – MARRACASH/ UNIVERSAL MUSIC

2) 30 – ADELE/ COLUMBIA- SONY MUSIC

3) SIAMO QUI – VASCO ROSSI/ VIRGINI – UNIVERSAL MUSIC

4) DISCOVER – ZUCCHERO / POLYDOR- UNIVERSAL MUSIC

5) BLU CELESTE – BLANCO/ ISLAND-UNIVERSAL MUSIC

6) THE LEGENDARY 1979 NO NUKS CONCERTS – BRUCE SPRINGSTEEN & THE STREET BAND/ COLUMBIA LEGACY-SONY MUSIC

7) SOLO – ULTIMO/ ULTIMO RECORDS-BELIEVE

8) AMICI SOUNDCHECK- ARTISTI VARI / AMICI21-SOUND MUSIC

9) FLOP – SALMO/ COLUMBIA-SONY MUSIC

10) = , ED SHEERAN/ ASYLUM/ATLANTIC UK-WARNER MUSIC

La classifica dei singoli:

1) LOVE, MARRACASH & GUÈ /ISLAND- UNIVERSAL MUSIC

2) CRAZY LOVE, MARRACASH./ ISLAND-UNIVERSAL MUSIC

3) IO, MARRACASH / ISLAND- UNIVERSAL MUSIC

4) NEMESI, MARRACASH & BLANCO/ ISLAND UNIVERSAL MUSIC

5) DUBBI, MARRACASH/ ISLAND-UNIVERSAL MUSIC