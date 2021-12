I Ferragnez alla conquista di Madrid con due look pazzeschi

Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Madrid per la premiere di The Ferragnez – La serie, l’atteso show non-fiction italiano Amazon Original, con protagonista la famiglia al completo.

Per la grande occasione, lui ha sfoggiato un bellissimo ed elegantissimo abito di Off White – curato dal suo personal stylist Giulio Casagrande – per omaggiare il fondatore del brand e direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton Virgil Abloh, scomparso lo scorso 28 novembre all’età di 41 anni Lei, invece, un vestito mozzafiato con bustino di velluto di seta e gonna con spacco vertiginoso, realizzato su misura da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior. A completare il look della “Ferri Nazionale”, un make up da vera diva – eye liner e rossetto rosso fuoco (della sua linea di trucchi) – e capelli raccolti in una mezza coda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

THE FERRAGNEZ, LA STORIA

Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes Most Powerful Fashion Influencer a livello globale. Fedez è un artista poliedrico con all’attivo oltre 60 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

Grazie al docu-reality il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa.

Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

THE FERRAGNEZ, QUANDO ESCE

Gli 8 episodi di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutteranno il 9 dicembre in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo.

THE FERRAGNEZ, IL TRAILER

Amazon Prime Video ha rilasciato in queste ore l’atteso trailer di The Ferragnez che anticipa, in parte, quello che dobbiamo aspettarci dalla serie. Lo show promette di mostrare un lato inedito della grande famiglia. Si parlerà di famiglia, lavoro, tensioni di coppia e nella carriera, felicità, soddisfazioni, romanticismo e supporto. Il tutto accompagnato dalla irresistibile sigla della serie. “Tutto è iniziato con un cane e un papillon“. La canzoncina parte con il ricordo del verso della canzone Vorrei ma non posto (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton“) grazie a cui i due si sono conosciuti e poi innamorati. La sigla – che entra in testa e non va più via – ripercorre in breve la love story della coppia più influente del XXI secolo. E non solo. A interpretarla due voci d’eccezione: Fedez, voce principale, e Chiara ai cori.