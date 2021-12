Mentre si prepara ad affrontare la sfida per rimanere nella scuola di Amici 21, Alex alleggerisce la tensione concedendosi lezioni… di ballo!

In particolar modo, il cantante si è fatto aiutare da Carola per imparare le basi della danza: le pirouette.

Il risultato… la strada è lunga ma le doti ci sono!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)