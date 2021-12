Buonasera,

Ho avuto l’ultimo ciclo il 13 novembre e ho avuto un rapporto con rottura del preservativo il 26 novembre. Un paio d’ore dopo ho preso la pillola del giorno dopo. Ho letto che la pillola ritarda l’ovulazione ma ho anche visto che da un paio di giorni ho avuto a metà giornata degli episodi di perdita di muco cervicale. È possibile che io stia comunque ovulando e che la pillola non abbia fatto effetto? Ho un ciclo abbastanza irregolare con intervalli dai 31 ai 45 gg. Grazie in anticipo

Anonima

Cara Anonima,

rispetto a quanto dici ci sembra che puoi stare tranquilla, hai assunto la pillola del giorno dopo nei modi e tempi previsti. Ci sembra quindi improbabile che non abbia fatto effetto. Tieni presente che la pdgd deve essere assunta entro un tempo massimo di 72 ore (3 giorni) dal rapporto sessuale, quanto prima si prende la pillola tanto maggiore sarà la sua efficacia nell’evitare una gravidanza. Ciò significa che vi sarà un’ efficacia elevata se assunta entro le 24 ore dal rapporto diminuendo di efficacia fino ad annullarsi oltre le 72 ore di intervallo. Infatti è stato stimato che previene l’85% delle gravidanze indesiderate. Per quanto riguarda la presenza di muco cervicale, la contraccezione di emergenza inibisce o ritarda l’ovulazione modificando ma non inibendo la consistenza del muco cervicale.

Un caro saluto!