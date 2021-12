Sanremo 2022, ecco gli esclusi dal festival

Sabato scorso Amadeus ha presentato l’elenco dei 22 Big che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022, in occasione dell’edizione delle 20.00 del Tg1 condotta da Francesco Giorgino. Il cast sarebbe dovuto essere svelato il 15 dicembre, durante la serata di Sanremo Giovani. Ma dopo le anticipazioni di Chi il conduttore e direttore artistico avrebbe deciso di svelarlo prima a causa dei rumors. Ai 22 si aggiungeranno due dei cantanti in gara nella sezione ‘Giovani’ che passeranno di diritto nella sezione ‘Big’.

In queste ore Novella 2000 ha diffuso l’elenco degli artisti scartati. Il settimanale, però, ha sottolineato che si tratta solo di indiscrezioni.

Ecco gli esclusi da Sanremo 2022:

Giovanni Caccamo

Leo Gassman

Gaudiano

Il Tre

Tecla con Alfa

Francesco Monte

Pierdavide Carone

Mr. Rain

Mauro Ermanno Giovanardi

Emanuele Aloia

Cor Veleno con i Tre Allegri Ragazzi Morti

Marcella Bella

Dolcenera

Mietta

Patty Pravo

Simona Molinari

Anna Tatangelo

Bianca Atzei

Nina Zilli

Ariete

Maria Antonietta

Mara Sattei con tha Supreme

The Kolors

Boomdabash

Orchestraccia

Eugenio in Via di Gioia con Elio

Le Deva

I Legno

Matia Bazar

Jalisse