Sanremo 2022, svelati i 22 cantanti in gara: ecco la lista ufficiale

Il conto alla rovescia per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022, può cominciare. Amadeus ha svelato la lista ufficiale dei 22 cantanti in gara collegandosi all’edizione delle 20 del Tg1 condotta da Francesco Giorgino.

Tra grandi ritorni e nuove stelle della scena contemporanea ecco gli artisti:

Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Massimo Ranieri, sangiovanni, La Rappresentante di Lista e Ana Mena.

E ancora: Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka7even.

A loro si aggiungeranno due dei cantanti in gara nella sezione ‘Giovani’: saranno scelti, e passeranno di diritto nella sezione ‘Big’, il 15 dicembre durante una finalissima che andrà in onda in prima serata su Rai1. A condurre, come sempre, il direttore artistico Amadeus.