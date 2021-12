Amici 21, gara ‘contact’ per i ballerini: la classifica

Nuova gara tra i ballerini di Amici 21. Questa volta i talenti della scuola si sono confrontati sul “contact”, un tipo di esibizione di coppia in cui i ballerini non possono staccarsi l’uno dall’altro. Maria De Filippi spiega che a giudicare l’esibizione sarà Marcello Sacchetta e che il giudizio sarà dato singolarmente. Il maestro Todaro ha chiesto di penalizzare di un punto ciascuno sul giudizio finale Christian e Mattia a causa del comportamento tenuto dai due per le pulizie.

I ballerini, però, sono 5: ciò significa che uno di loro sarà escluso dalla gara e dovrà andare direttamente in sfida.

Ecco le coppie formate: Carola-Cristiano, Dario-Christian. Mattia è quindi in sfida.

Ecco la classifica finale

1.Dario

2.Christian (penalizzato di un punto, era primo)

3.Carola

4.Cristiano

Mattia e Cristiano sono quindi in sfida.

