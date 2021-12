Brasile, il cane che va a cavallo diventa una star del web

Un cane è diventato una star del web dopo essere stato filmato in groppa ad un cavallo. Il video è stato girato a Alto Horizonte, in Brasile, ed è diventato subito virale.

Non è la prima volta che il cucciolo va a cavallo. Come raccontato ai media locali dal suo proprietario, Marcos Felipe Rodríguez, il cane cavalca con lui ogni giorno per andare al ranch dove lavora, una passeggiata che entrambi amano fare insieme. E non va solo a cavallo: “Viaggia anche in moto, ci si è abituato”, ha spiegato Marcos.

Inoltre, ha anche imparato a salire e scendere dalla groppa da solo. Un vero cavallerizzo!