Sanremo Giovani, le interviste ai 12 artisti in gara tra sogni ed emozioni – VIDEO

Sogni che non vedono l’ora di diventare grandi, emozioni, passione, adrenalina, talento e ‘fame’: la ‘fame’ di salire sul palco di Sanremo Giovani – il 15 dicembre in prima serata su Rai1 – e aggiudicarsi un posto tra i ‘Big’ del prossimo Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. Questo è quello che traspare dagli occhi dei 12 giovani artisti in gara che abbiamo incontrato a Roma a pochi giorni dalla loro esibizione ufficiale. Solo tre di loro calcheranno l’ambitissimo palco del Teatro Ariston.

SANREMO GIOVANI, ECCO I 12 ARTISTI IN GARA

MARTINA BELTRAMI IN GARA CON ‘PARLO DI TE’

YUMAN IN GARA CON ‘MILLE NOTTI’

ESSEHO IN GARA CON ‘ARIANNA’

MATTEO ROMANO IN GARA CON ‘TESTA E CROCE’

SAMIA IN GARA CON ‘FAMMI RESPIRARE’

TANANAI IN GARA CON ‘ESAGERATA’

OLI? IN GARA CON ‘SMALTO E TINTA’

BAIS IN GARA CON ‘CHE FINE MI FAI’

I 4 ARTISTI SELEZIONI DA AREA SANREMO IN GARA

SENZA_CRI IN GARA CON ‘A ME’

LITTAMÈ IN GARA CON ‘CAZZO AVETE DA GUARDARE’

DESTRO IN GARA CON ‘AGOSTO DI PIENA ESTATE’

VITTORIA IN GARA CON ‘CALIFORNIA’