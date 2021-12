Chris Noth accusato di abusi sessuali, Mr Big di Sex and the City nega

Chris Noth è stato accusato di abusi sessuali. L’interprete di Mr. Big – recentemente tornato nella serie revival di Sex and the City (And Just Like That è disponibile su Sky e Now) – avrebbe perpetrato violenza su due donne nel 2004 e nel 2015, allora avevano 22 e 25 anni. A raccontarlo le presunte vittime ai microfoni di The Hollywood Reporter. I racconti delle due sono molto dettagliati e potrebbero avere delle gravi conseguenze sulla carriera dell’attore.

Una ha raccontato di aver ricevuto proposte ‘piccanti’ al telefono e di aver accettato il suo invito nella casa di Noth a West Hollywood, dove si sarebbe consumata la violenza. Dopo averla baciata, l’avrebbe tirata a sé con la forza e violentata nonostante lei gli avesse chiesto di smetterla. Inoltre, alla richiesta di lei di usare un profilattico Noth si sarebbe fatto una risata. Un abuso che ha costretto la ragazza a recarsi in ospedale perché sanguinante. Lei lo ha denunciato ma senza fare il nome di Chris Noth. L’altra ragazza, invece, sarebbe stata costretta dall’interprete di fare sesso orale e poi di avere un rapporto sessuale davanti a uno specchio. E non solo. Avrebbe chiesto alla presunta vittima di non raccontare il loro incontro alle amiche.

Chris Noth, però, nega tutto. L’attore, contattato da THR, ha rilasciato un comunicato:

“Le accuse contro di me fatte da individui che ho incontrato anni, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o anche di 30 giorni fa, ma no significa sempre no. Questo è un confine che non ho mai superato. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non mettere in dubbio la tempistica di queste storie uscite. Non so per certo perché stanno uscendo adesso, ma so questo: non ho aggredito queste donne“.

Nel giro di poche, l’azienda Peloton – che aveva diffuso qualche giorno fa uno spot con protagonista l’attore facendo ironia su quanto accaduto al suo personaggio nei primi due episodi di And Just Like That – ha cancellato il video e tutti i riferimenti a Noth dalle sue pagine social e ha rilasciato un comunicato prendendo le distanze dalle presunte violenze.

Le accuse non finiscono qui. Zoe Lister-Jones, co-star di Noth nella serie Life in Pieces, ha definito l’attore “predatore sessuale“, riportando la testimonianza di una sua amica che le avrebbe raccontato di “comportamenti sessuali inappropriati” da parte dell’attore nei suoi confronti.