È stato il personaggio più discusso all’interno del Grande Fratello Vip 6 e, dopo diversi giorni dalla sua uscita, è ancora sulla bocca di tutti.

In una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, Alex Belli ha raccontato la sua esperienza nel reality e il suo punto di vista sul rapporto instaurato nella casa con Soleil Sorge.

“Ci siamo detti cose importanti per settimane, ma non c’era nessuna promessa, nessun finale diverso da questo. Ho detto in tutti i modi che sarei uscito prima e che sarei tornato da Delia, ma Sole è fatta così, crede solo a quello che vuole vedere lei. E anche lei fuori ha il suo ‘superman’ che l’aspetta”.

Alex Belli ha ammesso che l’attrazione provata per Soleil è andata fuori controllo.

“Mi sono fermato perché, come succede nella vita, l’amicizia tra uomo e donna è possibile, ma nel nostro caso, complice quella situazione irreale, siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale”.

A riguardo, l’attore ha divagato su cosa sia successo davvero sotto le coperte…

“Non sono uno che chiacchiera, ma ha ragione Sole a dire che è successo di più fuori dalle coperte, e sono cose che avete visto e sentito tutti”.

Infine, ha dato il suo parere sull’ultimo bacio con Soleil, che l’influencer ha definito “finto” come lui.

“È l’esatto contrario. Era il bacio più vero di tutti, era quello dell’addio”.

L’intervista completa è sul numero di ‘Chi’ in edicola questa settimana.