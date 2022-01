Fedez: “Mi candido a social media manager di Gianni Morandi”

Dall’alto della sua esperienza in fatto di “spoiler”, Fedez oggi è il primo sostenitore di Gianni Morandi, al centro delle cronache per la sua mancata squalifica dal 72esimo Festival di Sanremo. Il cantautore aveva diffuso involontariamente sulla sua pagina Facebook un video in cui si sentivano pochi secondi dell’inedito scritto da Jovanotti ‘Apri tutte le porte’.

Stesso incidente che, l’anno scorso, stava costando la partecipazione al rapper milanese e a Francesca Michielin. Sul suo canale Instagram Fedez oggi mostra solidarietà al collega e si proposte come supporter speciale: “Ho visto che il mio amico Gianni Morandi sta cercando qualcuno che gli gestisca i social durante Sanremo. Vorrei ufficialmente proporre la mia candidatura. Amadeus mi conosce e sa che con me può stare tranquillo, quindi fammi sapere Gianni”.

Ci scherza su l’artista che si dice “felice sia andato tutto bene”. D’altronde, chi meglio di lui può comprendere i momenti vissuti da Morandi in queste ore ed è lo stesso Fedez a ribadirlo: “Ti capisco, forse sono l’unico che ti può veramente capire. Ti sono vicino”.

Il precedente

Qualche settimana prima dell’edizione 2021, Fedez aveva erroneamente pubblicato su Instagram un video delle prove in cui si sentivano alcuni secondi di ‘Chiamami per nome’, classificatasi poi seconda.

Pochi secondi in sala, alla presenza del primogenito Leone, in cui il ritornello del brano risuonava dagli amplificatori. Amadeus e tutto lo staff della kermesse avevano, poi, deciso di salvare la coppia e farla rimanere in gara con la seguente motivazione: “La durata del video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”.