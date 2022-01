Francesca Michielin festeggia 10 anni di carriera: i nostri 10 brani preferiti

La sua voce non stanca e anzi è, di certo, tra quelle femminili che più sanno viaggiare tra i generi senza paura di rischiare. Oggi come 10 anni fa. Francesca Michielin – proprio per questa sua predisposizione al rinnovamento costante – festeggia oggi il suo primo decennale di carriera e, possiamo dirlo con certezza, si conferma tra le artiste più interessanti della storia recente della musica.

Il 5 gennaio 2012, a soli 16 anni, la cantautrice di Bassano Del Grappa vinceva la quinta edizione di X Factor. Dal team di Simona Ventura, Francesca iniziava così un percorso che l’ha vista arrivare al Festival di Sanremo, all’Eurovision Song Contest e ai primi posti delle classifiche.

Primo pezzo di questa avventura “Distratto”, scritto per lei da Elisa e Roberto Casalino. Guarda con gioia questo giorno la 26enne che assicura: “Siamo arrivati Lontano. Senza gradi di separazione. E con poche distrazioni. Dieci anni oggi da quel 5 gennaio 2012- scrive su Twitter- l’inizio di tutto. Auguri Peachers”.

Siamo arrivati Lontano. Senza gradi di separazione. E con poche DISTRAZIONI 😉

Dieci anni oggi da quel 5 gennaio del 2012, l’inizio di tutto.❤️

Auguri Peachers! #Michielin10

Dieci anni in cui Francesca è riuscita anche a realizzare il suo obiettivo di pubblicare un podcast – “Maschiacci” – per raccontare le donne e la musica, le donne in musica e sfatare gli stereotipi più beceri. Poi le canzoni: da “Nessun grado di separazione” a “Cheyenne”, da “Battito di ciglia” a “Cattive stelle”. Per festeggiare i 10 anni di Francesca Michielin noi abbiamo scelto 10 suoi pezzi, i nostri preferiti. Eccoli di seguito ↓

DISTRATTO

NESSUN GRADO DI SEPARAZIONE

BATTITO DI CIGLIA

VULCANO

IO NON ABITO AL MARE

SOLA

FEMME

L’AMORE ESISTE

CHEYENNE

CHIAMAMI PER NOME