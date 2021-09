VIDEO| Il concerto di Francesca Michielin a Roma in 3 minuti

Ha scelto Roma Francesca Michielin per chiudere il suo “Fuori dagli spazi tour”, la serie di concerti che l’ha portata in giro per l’Italia. La cantautrice si è esibita con uno speciale set nell’ambito di Videocittà, il format dedicato alla contaminazione tra musica e arte in scena nel quartiere Eur. Speciale – non solo per la nostalgia di fine tour – ma anche per l’incontro con un progetto di Intelligenza Artificiale a cura del collettivo OUCHHH che ha fatto da sfondo alla musica dell’artista di Bassano Del Grappa.

Sulla facciata del Palazzo dei Congressi, infatti, lo spettacolo nello spettacolo grazie a uno strumento che ha tradotto in immagini gli impulsi emotivi della Michielin, proiettandoli direttamente in scala monumentale.

Ecco il nostro resoconto video