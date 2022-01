Il disco di Sick Luke è il terzo più ascoltato al mondo

È travolgente il successo di “X2”, il primo disco di Sick Luke uscito per Carosello Records (distribuzione Virgin/Universal) venerdì 7 gennaio. Il progetto è il terzo album al mondo più ascoltato nella settimana di debutto, ottavo in Inghilterra (fonte Spotify). Sopra di lui solo gli attesissimi progetti internazionali di The Weeknd e Gunna.

In Italia, nelle prime 48 ore dalla release, le 17 tracce dell’album hanno monopolizzato le chart dei servizi streaming, piazzandosi nelle prime 18 posizioni delle classifiche della Top 50 Italia di Spotify e nella Top 100 Italy di Apple Music. Al momento, tutti i brani dell’album sono nella Top 50 di tutti i servizi in streaming disponibili e 15 tracce hanno già superato il milione di streaming ciascuna.

Non solo, due tracce del disco hanno occupato la classifica di Spotify mondiale: sono “Solite pare”, la focus track del disco in feat. con tha Supreme & Sfera Ebbasta, alla 90ª posizione, e “Dream Team”, traccia corale che coinvolge Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva, in top 200.

Il primo singolo estratto dall’album, “La strega del frutteto” in feat. con chiello & Madame occupa invece la 3ª posizione della Viral 50 Italia e la 40ª posizione della Viral 50 Global.

Nella settimana di lancio, i servizi streaming hanno dedicato a Sick Luke le copertine delle loro maggiori playlist: New Music Friday e Plus Ultra (Spotify), Rap It (Apple Music) e Novità del Momento e Flow Italiano (Amazon Music).