The Northman, guarda il trailer in italiano del film con Anya Taylor-Joy – VIDEO

Dal visionario regista Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) al cinema sta per arrivare The Northman, un film epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. La pellicola segna il ritorno sul grande schermo della ‘regina degli scacchi’, Anya Taylor-Joy, dopo Ultima Notte a Soho di Edgar Wright.

Guarda l’intervista ad Anya Taylor-Joy e Matt Smith per Ultima Notte a Soho

THE NORTHMAN, IL CAST

Nel cast troviamo nei panni dei protagonisti Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy. Ad affiancarli Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Kate Dickie, Claes Bang, Björk, Tadhg Murphy, Olwen Fouéré, Ingvar Eggert Sigurdsson, Jon Campling, Murray McArthur e Gustav Lindh.

THE NORTHMAN, QUANDO ESCE

The Northman uscirà nei cinema il 28 aprile, distribuito da Universal Pictures Italy.

THE NORTHMAN, IL TRAILER

THE NORTHMAN, IL POSTER