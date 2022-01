Amici 21, Rudy Zerbi contro Alex: “Sei presuntuoso”

L’uscita di Nicol da Amici 21 ha lasciato scossi gli allievi della scuola. Nell’ultimo pomeridiano la cantante si è posizionata ultima nella classifica voluta da Rudy Zerbi, venendo così eliminata dal talent.

Nella stessa puntata, il professore ha deciso di dare il banco vuoto a Calma, un ragazzo da lui stesso scelto e in cui crede molto.

Alla fine del pomeridiano, non sono mancati i commenti sul nuovo ingresso. In particolare, Alex visibilmente rammaricato, ha espresso una sua opinione sulla new entry: “Secondo me non batterebbe nessuno”.

Una considerazione che non è piaciuta a Zerbi, che lo ha messo sotto torchio davanti agli altri cantanti per le sue affermazioni: “La tua è una opinione da presuntuoso, che oltretutto mi sta dando di quello che capisce poco o niente. Opinione che viene da uno che fino a adesso non ha fatto le pagine della musica italiana. Hai fatto un disco d’oro?”.

Al termine della discussione, Rudy Zerbi ha proposto una sfida tra i due su una cover preparata da Calma.

