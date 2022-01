Amici 21, anticipazioni: la classifica dei cantanti. Eliminazione a sorpresa

Eliminazione a sorpresa nel nuovo pomeridiano di Amici 21. La puntata è già stata registrata e andrà in onda domenica 23 gennaio su Canale 5.

Ospite in studio Franco126. A giudicare la gara cover dei cantanti Gerry Scotti.

La classifica di Gerry Scotti

LDA (9) Crytical/ Sissi ( 8,5) Alex/Calma (8) Luigi (8-) Aisha/Albe (7,5) Rea (7)

Nel corso del pomeridiano è stata stilata una classifica finale, che ha riunito la classifica cover di Gerry Scotti e altre 3 fatte in settimana da Linus, Pippo Baudo e dai cantanti in casetta.

Il risultato finale ha visto agli ultimi posti Rea, Crytical, Albe.

Rudy Zerbi ha preso una decisione sulla sua allieva Rea in base al risultato delle classifiche. Secondo il professore la cantante si è posizionata spesso agli ultimi posti e ha deciso per questo di eliminarla dal programma.