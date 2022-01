GF Vip 6, anticipazioni: Alex Belli torna in casa per un confronto

Prosegue la saga Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran. Come spoilerano le anticipazioni di GFVip6 News, nell’appuntamento di questa sera con la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 l’attore farà ritorno in casa per un confronto.

Ad una settimana dall’ingresso, Delia sarà messa alle strette per capire se vorrà continuare il percorso nella casa da single o meno.

Negli ultimi giorni, infatti, ha esposto più volte i dubbi sulla sua relazione con Alex, arrivando ad affermare di volerlo lasciare in confessionale.



In scaletta questa sera anche due sorprese: una a Katia, che riceverà una lettera della nipote e una a Manila, che riceverà la visita in casa del fidanzato Lorenzo Amoruso.

Infine, attesa anche per il verdetto del televoto. Chi uscirà tra Jessica, Federica, Davide e la coppia Giacomo-Valeria?