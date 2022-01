Gf Vip, Manuel Bortuzzo pronto a uscire dalla casa. Stasera la decisione

“Manuel sta valutando l’ipotesi di chiudere in anticipo il suo splendido percorso all’interno delle casa, portato avanti da sempre con il grande sostegno dei suoi compagni d’avventura”. Utilizza poche e semplici parole il Grande Fratello per annunciare novità in arrivo su Manuel Bortuzzo. Il 22enne, già da tempo, rifletteva su una possibile uscita anticipata a causa di alcuni problemi di salute.



“Questa sera- si legge ancora nel comunicato- a #GfVip scopriremo quale sarà la sua scelta“. In questi giorni, Bortuzzo ha scritto una lettera a Lucrezia Selassiè, con la quale ha intrapreso una storia sin dall’inizio della sua avventura.



“Ti sei ricordata le parole che ti ho detto tanto tempo fa, che per stare con te bisognava appassionarsi a te per quella che sei, e allora sei la mia passione più grande. La mia bambina, quanto ti amo… Però anche una grande donna. Pensa siamo già uniti e legati così, pensa cosa saremo poi… quanto sarà bello. Condividere la vera vita con la persona che ami davvero e che ti ama davvero, io lo sento dentro, non l’ho mai provato prima, lo sento che sarà stupendo. Tu ti devi amare così sempre, per quella che sei, sia al mattino appena sveglia che la sera tirata per una puntata. Perché sei stupenda sempre, il tuo splendore viene da dentro. Tu brilli sempre perché sei stupenda dentro. Sono contento di aver capito come sei fatta e che stai con me perché sei al sicuro e l’amore che puoi dare l’hai dato alla persona giusta…fidati che adesso è al sicuro il tuo amore. E anche io mi sento di dare finalmente tutto l’amore che ho”.