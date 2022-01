Amici 21, la classifica fatta dai ballerini: la reazione degli allievi

Come avvenuto per i cantanti, anche i ballerini di Amici 21 sono stati chiamare a fare una personale e anonima classifica dei compagni di categoria.

Ecco la classifica:

1- Dario

2- Christian

3- Mattia

4- Serena

5- Carola

6- Alice

7- Cosmary

Il risultato ha creato del malcontento tra i ballerini. In particolare, Carola e Serena non sono state d’accordo sulle loro posizioni. Cosmary, invece, si dice non stupita: “Lo immaginavo. Non penso di meritare l’ultimo posto, ma non posso contestare quello che pensano gli altri. Sono gusti”.

Dopo la classifica, Alessandra Celentano ha chiesto di parlare con i ballerini.

“Mi sono collegata per dire una cosa a Carola. Stai attenta nel valutare le tue grandi amicizie visto che ti dicono che sei tanto brava ma poi ti danno un voto alquanto. Come Mattia, che ti ha dato mezzo voto in più dell’ultimo voto e poi ti dice che sei brava”.

Mattia ha quindi dato la sua spiegazione: “Carola per me è bravissima nel suo, ma per gusto personale preferisco gli altri”.

“Ma vi rendete conto che state parlando di una ballerina diplomata all’Opera di Parigi. Poi ognuno ha il suo pensiero, solo per far aprire gli occhi a Carola”, afferma la Celentano.

A quel punto la maestra annuncia di aver parlato con la produzione per richiedere delle gare di tecnica, sia classica che contemporanea. La proposta è stata accettata, ma Christian e Mattia non sono d’accordo.