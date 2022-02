Hanno messo un antibiotico a crema dopo l’estrazione del dente…

ciao, a seguito di un estrazione al dente, oggi hanno dovuto mettermi un antibiotico (sotto forma di crema) dove c’era la ferita in bocca. io prendo la pillola e volevo domandare se ci fosse interferenza con questa piccola quantità di antibiotico che mi hanno messo e la protezione contraccettiva. ho avuto l’ultimo rapporto una settimana fa, la sicurezza è garantita? dovrò utilizzare un altro metodo contraccettivo? per quanto? ci tengo a dire che non dovrò sottopormi ad una cura di antibiotici ma che è stato solo l’episodio di oggi

Lia

Cara Lia,

non specifichi la categoria di antibiotico che ti hanno applicato, per cui è difficile darti una risposta puntuale. Tendenzialmente tra i principi attivi degli antibiotici che potrebbero interferire troviamo: la rifampicina, le pennicilline, le cefalosporine, le tetracicline. Oltre ai farmaci antivirali o antifungini esistono alcuni composti naturali i quali possono entrare in contrasto con la copertura anticoncezionale. L’Iperico o Erba di San Giovanni, dalle note proprietà antidolorifiche e antidepressive, può ridurre l’effetto della pillola.

Solitamente devono essere seguite alcune accortezze come ad esempio lasciare intercorrere un arco di tempo prolungato tra le due assunzioni in modo da non creare conflittualità.

Per quanto riguarda il tuo ultimo rapporto non vi è alcun rischio. In caso di interferenze con farmaci si specifica che andrebbe assunto un contraccettivo di barriera per tutta la durata del ciclo antibiotico e nei 7 giorni successivi. Ma con grande probabilità non è il tuo caso.

Puoi chiedere al tuo medico di base se il farmaco utilizzato ha delle controindicazioni specifiche.

Speriamo di essere stati comunque di aiuto.

Un caro saluto!