Safer Internet Day, da Instagram 5 consigli per usare la piattaforma in sicurezza

Usare Instagram in maniera consapeole e sicura. E’ con questo fine che la piattaforma social ha sviluppato una nuova guida per i suoi utenti. Nel ‘manuale’ sono descritti tutti gli strumenti già attivi e le indicazioni precise su come trovarli e attivarli.

Il nuovo supporto di Instagram arriva a ridosso del Safer Internet Day, Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, in programma domani 8 febbraio.

E allora, ecco i 5 consigli di Instagram per usare il social in sicurezza:

Tenere al sicuro il tuo account deve essere una priorità. L’autenticazione a due fattori è uno strumento fondamentale. Se configuri l’autenticazione a due fattori, riceverai una notifica o ti verrà richiesto di inserire un codice di accesso speciale ogni volta che qualcuno prova ad accedere al tuo account da un dispositivo non riconosciuto. Per abilitare l’autenticazione a due fattori: Seleziona Autenticazione a due fattori; Fai click o tap su Inizia; Sceglie come volete ottenere il codice: via messaggio di testo o attraverso un’app di autenticazione.

Instagram non ti manda DM (messaggi diretti). Se ricevi un messaggio da un presunto account Instagram che ti notifica una violazione o offre qualche forma di ricompensa, diffida. Ecco alcuni consigli pratici per riconoscere un tentativo di phishing del tuo account: Le comunicazioni ufficiali di Instagram ti arrivano via mail (all’indirizzo del tuo account) e sono visibili anche da app nella sezione: “Impostazioni”, “Sicurezza”, “Messaggi da Instagram”. Se non trovi traccia in queste due sezioni, quello che hai ricevuto non è un messaggio di Instagram; Se il presunto messaggio di Instagram ti invia un link dove inserire le tue credenziali di accesso, non aprirlo; Se a contattarti è un account che si spaccia per Instagram, controlla il wall di questo account: chi segue, cosa posta. Se i contenuti non hanno a che vedere con il mondo di Instagram, diffida (è probabile che a contattarti sia un account verificato che è stato a sua volta hackerato e a cui hanno cambiato il nome).

Se pensi che qualcuno sia entrato nel tuo account senza il tuo consenso, verifica le attività di accesso. È sufficiente accedere alla sezione “Impostazioni”, “Sicurezza”, “Attività di accesso”. Se noti un accesso da altri Paesi, ad esempio da Turchia o Vietnam, cambia immediatamente la password. Ma attenzione: Se non riconosci la località visualizzata, controlla se è relativa al tuo dispositivo mobile. Spesso, quando effettui l’accesso utilizzando un dispositivo mobile, l’instradamento avviene mediante un indirizzo IP che non rispecchia la tua posizione attuale effettiva; Potresti visualizzare la località di un dispositivo mobile a cui sei ancora connesso; Se pensi che il tuo accesso sia ancora attivo sul dispositivo mobile di un’altra persona, puoi disconnettere il tuo account facendo clic su “Attività di accesso” e cambiare la password.



Tutelati da interazioni indesiderate utilizzando le nuove funzionalità introdotte da Instagram come: “Parole nascoste”, che ti permette di nascondere automaticamente i commenti offensivi. Puoi creare una lista personalizzata di parole, frasi o emoji che ritieni offensive. I commenti o i messaggi diretti in cui sono presenti questi termini saranno nascosti, in modo che non vengano mostrati a te e ai tuoi follower. Puoi attivare questa funzione dalla sezione “Impostazioni”, “Privacy”, “Parole nascoste”; “Limitazioni”, che ti consente di limitare temporaneamente commenti o messaggi indesiderati da parte di persone che ancora non ti seguono o di un gruppo di persone che ha iniziato a seguirti da poco. Sarai tu a decidere per quanto tempo applicare le limitazioni. Puoi attivare questa funzione dalla sezione “Impostazioni”, “Privacy”, “Limitazioni”; “Restrizioni”, consigliato soprattutto alle persone che non si sentono a loro agio nel bloccare o smettere di seguire ufficialmente qualcuno per possibili ripercussioni. La modalità Restrizioni consente di proteggere il proprio account dalle interazioni indesiderate senza che la persona coinvolta ne venga a conoscenza. Per mettere un account in restrizione è sufficiente accedere alla sezione “Impostazioni”, “Privacy”, “Account con restrizioni”.